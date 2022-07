Le prix de la Légion d’honneur remis à deux futurs pilotes

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le prix de la Légion d’honneur a été remis vendredi à deux bacheliers ayant obtenu une mention Très Bien. Il s’agit de Maëlys Béatrix et d’Alan Michel. Tous deux souhaitent embrasser une carrière de pilote de ligne.

C’est un lieu qui porte bien son nom : l’internat de la réussite. Vendredi matin, Maëlys Béatrix, élève au lycée Acajou 2, et Alan Michel, élève au lycée Bellevue, y ont reçu le prix de la Légion d’honneur. Tous deux ont décroché leur baccalauréat (mathématiques et physique-chimie) avec une mention Très Bien. « Je suis à la fois très surprise et heureuse », confie Maëlys. « Je ne pensais vraiment pas qu’on allait me choisir parmi tous les candidats. Je suis…