Le public invité à découvrir les moyens disponibles pour le secourir

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La semaine nationale de la Résilience en Guadeloupe s’est achevée samedi au centre commercial de Destreland. L’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels spécialiste dans la gestion de crise était mobilisé. Des animations et des démonstrations ont été proposées au grand public.

La journée nationale de la Résilience, une fois n’est pas coutume, s’est muée en semaine, ponctuée de différentes actions et interventions à destination des scolaires et du grand public comme l’explique le préfet, Alexandre Rochatte. Il est venu à la rencontre des différents acteurs de la prévention et de la gestion des risques naturels. « Nous avons l’habitude en Guadeloupe de faire un certain nombre de journée ou de semaine de sensibilisation et d’information aux risques…