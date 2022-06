Le public présent en nombre à la Foire agricole et artisanale de Rivière-Pilote

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Plus de 200 exposants ont réservé leur place. Ils sont regroupés autour de plusieurs villages thématiques : village de l’agriculture, de l’artisanat, de l’agroalimentaire, de l’horticulture et celui des producteurs bio et de l’élevage. Pour bien différencier ces villages, la foire s’est installée un peu partout dans la commune : autour et dans le marché, place La Savann, place Madeleine-Clem, au cœur du centre ville. La partie exposition d’animaux se situe, quant à elle, au niveau de la rive gauche de la rivière. Des centaines de visiteurs ont déjà pris d’assaut les stands ce matin, heureux de s’immerger dans la richesse de la production locale. Des animations et ateliers sont prévus tout au long de la journée.