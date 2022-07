Le réchauffement climatique au cœur des débats du festival culturel de Fort-de-France

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

51e FESTIVAL CULTUREL DE FORT-DE-FRANCE

Ce mercredi 20 juillet, la religion et la science s’affronteront sur le thème « Le réchauffement climatique serait-il une punition de Dieu ? ». Monseigneur David Macaire et le géographe Pascal Saffache échangeront autour de ce thème, avec comme modératrice, l’avocate honoraire, Me Danielle Marceline.

Le Festival culturel de Fort-de France propose au public, comme chaque année, un volet « échanges et débats » à travers les rendez-vous du Cénacle. Ce soir, place à la religion et la science autour d’un thème qui est notablement d’actualité ces dernières années : le réchauffement climatique. En ces temps particuliers où certains évoquent une proche fin du monde, et où d’autres voient les conséquences des comportements humains, la programmation du Cénacle donnera l’opportunité à deux visions…



