Le réseau Nord s’invite dans l’application MT TICKET

Alexandre Labat-Mars

Mardi 16 Août 2022 – 17h07

Le service est disponible gratuitement depuis ce lundi 15 août sur l’application.

Bonne nouvelle pour les usagers du réseau Nord de Martinique Transport, il est désormais possible d’acheter ses tickets et abonnements de bus sur son smartphone via l’application MT TICKET, jusque-là réservée au réseau centre. Une carte de la Martinique sera affichée pour faciliter le choix du réseau.

” Pour voyager simplement et en toute liberté, li est possible d’effectuer l’achat de l’abonnement et également de fournir les pièces justificatives de sa situation en se connectant à l’application “. Cette dernière devient un véritable compagnon indispensable pour les usagers des transports en commun du centre et du Nord de l’île. L’objectif reste le développement d’un réseau de transport unifié sur le territoire martiniquais.