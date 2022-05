Le retour de la Guadeloupe à la Foire de Paris

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le pavillon Destination Guadeloupe à la Foire de Paris a ouvert ses porte vendredi dernier au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Sur près de 200 (contre 375,25 m2 en 2019), 17 (35 en 2019) exposants dont 60 % de nouveaux, montrent notre savoir-faire. Accompagnés par la chambre de métiers et de l’artisanat, la Région Guadeloupe et le Comité de tourisme des îles de Guadeloupe, ils ont amené à Paris plus de 3,5 tonnes de marchandises. Reportage Alfred JOCKSAN et FXG

Ludivine Edmond défile sur le podium pour la journée de la Guadeloupe Ludivine Edmond, Miss Guadeloupe, a été la grande surprise du défilé de mode coordonné par Doudou Diez sur la scène des tropiques en fête vendredi lors de la journée de la Guadeloupe à la foire de Paris. Quelle joie pour les visiteurs de la scène des tropiques que de découvrir en tête des modèles du défilé des créatrices de Guadeloupe, notre nouvelle Miss ! « Je suis vraiment très heureuse de participer…



