Le sentier sous-marin, un univers à explorer

François

Le maire du François, Samuel Tavernier, a signé une convention cadre de coopération avec le Carbet des sciences. Elle fixe le rôle de chacun des partenaires pour l’entretien et le suivi scientifique de ce merveilleux parcours de randonnée subaquatique de 800 mètres, à effectuer avec palmes et tuba.

Cela fait une dizaine d’années que le Carbet des Sciences a créé au pied de l’îlet Thierry un parcours de randonnée subaquatique. Sur environ 800 mètres, il est possible avec palmes, masque et tuba de découvrir et surtout d’admirer la biodiversité marine et ses richesses insoupçonnées. Un merveilleux outil pédagogique installé dans une zone qui abrite pas moins de 265 espèces dont certaines sont emblématiques. Il y a dix ans, le Carbet des Sciences et la ville du François ont…