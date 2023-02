Le Sporting surprend La Gauloise dans le temps additionnel

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les Basse-Terriens ont été accrochés par le Sporting, 1-1 samedi après-midi à Baie-Mahault. D’abord embêtée en première période par le bloc bas et la solidarité du Sporting, la Gauloise a ouvert le score par Dustin Bourgeois en deuxième période, avant de concéder un but à la 95e minute de jeu.

La Gauloise, dominateur en deuxième période, avait trouvé la faille à la 55e minute de jeu par Dustin Bourgeois. Mais les Basse-Terriens vont regretter amèrement les occasions non transformées du dernier quart d’heure. Car les Baie-Mahaultiens vont égaliser dans les dernières secondes du temps additionnel (5 minutes) sur un ultime corner tiré par Raabon entré en jeu à la 66e. Le numéro 10 du Sporting ne centre pas dans la surface, mais à l’extérieur pour Mirta qui à son tour centre, en direction de la surface cette fois. Le ballon est contré et se retrouve dans les 6 mètres. 3 joueurs du Sporting ont suivi, aucun de La Gauloise. Et c’est Faden Marie-Joseph, lui aussi entré en jeu, qui pousse le ballon dans les buts. L’arbitre siffle la fin du match sur ce but.

Les résultats de la 17e journée

Poule A

Sporting Club – La Gauloise : 1-1

JSVH – Red Star : 2-1

AS Gosier – CERFA : 1-0

CS Capesterrien – CS Moulien : reporté

Poule B

AOG – Le Phare : 0-4

Stade Lamentinois – Solidarité Scolaire : 1-3

Juventus – Étoile : 1-3

Siroco – Dynamo : 08/02/2023

