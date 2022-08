Le Tour 2022 Sixième étape du Tour cycliste de la Guadeloupe : Florian Rapiteau victorieux à Gourbeyre !

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

13h57: Florian Rapiteau signe sa 3ème victoire d’étape et est virtuellement second du classement général.13h50: Attaque de Rapiteau qui prend une longueur d’avance sur Sénicourt.13h47: Bennett et Brunel sont entrés dans Palmiste.13h40: Il reste 10 kms Florian Rapiteau est en tête avec Kylian Sénicourt. Les deux coureurs s’observent ne personne n’attaque avant la dernière ascension de Dolé.13h17: Alexis Brunel repart en chasse suivi de deux autres coureurs. Il reste 16 kms.13h: Sénicourt et Rapiteau sont repris par le groupe Brunel-Bennett.12h53: Le maillot jaune rattrappe son retard. Plus qu’une minute 10 le sépare du groupe de tête.12h50: Echappée de Rapiteau et Sénicourt .12h40: Le groupe de tête se rapproche de la tête de course, à Village dans la commune de Vieux-Habitants.12h20: Le maillot jaune Donnenwirth est en grande difficulté et se fait dépasser par de nombreux coureurs. 12h09: Bennett est parti seul, ensuite suit un groupe composé d’Alexys Brunel de l’USL, Boris Carène et Cédric Eustache.Brunel est virtuellement le nouveau maillot jaune.11h58: Dans le peloton, le maillot jaune est lâché. Alexis Brunel a pris les devant, suivi de Boris Carène.11h45: La tête de la course arrive à l’entrée de la route des Mamelles. Deux coureurs sont partis à l’attaque et ont lâché le groupe de tête. Plamondon semble avoir été victime d’une crevaison. Hermann Keller est distancé.11h39: Plamondon s’est échappé du peloton et est parti en chasse du groupe de tête11h21: L’écart entre le peloton et les hommes de tête est d’1min57.11h03: Le peloton accuse toujours 1 minute de retard.10h56: Le groupe intermédiaire est rattrapé par le peloton.10h49: Le groupe de tête compte plus d’une minute d’avance sur le peloton.10h39: Trois coureurs tentent de sortir du peloton pour rejoindre le groupe de tête.10h37: Latouche (Martinique) Alidor (USR) et Guillon (Laval) mènent le groupe de tête composé d’une douzaine de coureurs.10h26: Plusieurs groupes de coureurs se sont echappés du peloton pour la première ascension de Vernou.10h10: Le peloton roule pour l’instant très groupé.10h: C’est parti pour cette sixième étape!