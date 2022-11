Le tournoi Tagep a fait son grand retour

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Alabowdaj est le grand vainqueur de la 5e édition du tournoi Tagep. L’équipe s’est imposée aux tirs au but, en finale,

Le Tournoi Anciennes Gloires, des Entreprises et de la Presse, organisé par l’Amicale des Supporters de l’AS Saint-Etienne en Martinique, s’est déroulé le mardi 1er novembre sur la pelouse du stade Louis-Achille après une année d’arrêt due à la crise sanitaire. Cette édition n’a pas dérogé à la règle, puisque plusieurs personnalités du monde du sport, de l’entreprise, de l’art et de la presse ont été mises à l’honneur.

Après une année d’absence à cause du Covid-19,

l’Amicale des Supporters de l’AS Saint-Etienne et de son président

José Edon ont tenu à relancer la manifestation avec des

innovations. ” J’ai voulu proposer autre chose au public et

participants. En plus de la presse et des artistes, nous avons

invité des équipes avec des sportifs de d’autres disciplines afin

de diversifier.

Les invités d’honneur, eux aussi, venaient de

différentes disciplines. C’était un moyen de leur rendre hommage

pour ce qu’ils ont accompli. Je suis très content.”

Pas moins de onze personnalités en dehors du monde

du sport, mais aussi de l’entreprise, de la presse et de la

musique. Pèle-mêle, Rose-Aimée Bacoul (athlétisme), Michelle Fagour

(judo), Mandy François-Elie (handisport), Gisèle Ericher (presse),

Guinel Eguienta (football), Maurice Vilatta (athlétisme, cyclisme),

Georges Bagoé (entreprise), Max Morinière (athlétisme), Félix

Vert-Pré (handisport), Eliane Glondu (karaté) et Daniel Ravaud

(musique).

Ce dernier, ancien trompettiste et membre

fondateur du groupe La Perfecta, a reçu un hommage musical de

l’orchestre Cuivres et Bois d’Ebène. Avec des morceaux qui ont

submergé de bonheur et de nostalgie l