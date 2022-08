Le tribunal administratif ordonne la réintégration d’une suspendue

L.E

Mercredi 31 août 2022

Du nouveau pour les soignants opposés à l’obligation vaccinale en Guadeloupe ! La semaine dernière le tribunal administratif a ordonné la réintégration d’une aide-soignante suspendue. Une avancée considérable pour ses confrères en lutte.

Le cas de Madame B. désormais ex-suspendue est désormais le nouveau visage de la lutte contre l’obligation vaccinale. En clair, cette aide-soignante recevait le 8 juin 2022 une notification de la part de l’administration du CHUG, lui informant de sa suspension de manière rétroactive et ce dès le 15 janvier 2022. Une décision prise suite à la loi devenue effective le 5 août 2021. Ainsi, le conseil de l’aide-soignante a obtenu gain de cause en prouvant que l’éviction de sa cliente non vaccinée ne s’est pas produite dans les délais légaux. La plaignante retrouvera donc son poste et le bénéfice de ses salaires. Une décision qui sonne comme une victoire pour le Collectif mobilisé depuis plus d’un an. Désormais, les suspendus s’attendent à ce que cette décision fasse jurisprudence et qu’ils soient tous réintégrés.