Le village O pli bèl natty à Goyave

Kristelle Apatout

Samedi 13 Août 2022 – 20h34

L’association O pli bèl natty a organisé, le samedi 13 août, à l’Aquavillage de Goyave, un événement ayant pour objectifs de valoriser les produits locaux et les pratiques traditionnelles. Plantes médicinales, mets confectionnés à bases de fruits et légumes locaux, cosmétiques et redécouverte du fwotman de nos grands-parents étaient au programme.

Idjah Germain est présidente de l’association O pli bèl natty. Cette association favorise le travail en réseau de ses différents partenaires, dispense des formations et organise des marchés itinérants depuis 1 an. C’est à l’Aquavillage de Goyave que s’est installé le marché de ce samedi. Plusieurs entités sont venues proposer leurs produits et savoir-faire aux visiteurs. De leur démarche, se dégagent des concepts aussi importants qu’utile comme se soigner par les plantes, préserver les traditions, respecter son environnement et profiter de ses bienfaits.

Sur les stands, les plantes, fruits et légumes d’ici, ont été présentées en produits cosmétiques avec par exemple la marque Zionity et Papaya Nature, en mets à déguster avec Fresh Up et FAP and co, en sirops, thés, huiles de massage, bains et bien d’autres (S’Art Kréation). Le tout était aux mains habiles d’artisans locaux.

Vous en saurez plus dans une prochaine édition.

Idjah Germain est aussi présidente de O pli bèl Natty et formatrice en plantes médicinales – ka

Fresh up 97 one Mare-Gaillard Gosier 0690 08 93 92 – ka

Gladys Albice de Karaib Or Vert santé o natirel rimed tradisyonèl 0690 95 76 58 – ka

Séverine Divialle Roux 0690 34 56 99 S’Art Kréation cosmétique thérapeutique tradipraticienne – ka

FAP and Co du fruit à pain au qutidien 0690 53 08 26 farine chips, gâteaux, jus de feuilles de fruit à pain sur le stand de Julia – ka

Chandelle Severine Roux Divialle – ka

Papaya Nature Samantha Palie 0690963923 – ka

Le sucre des aztèques, une plante de Guadeloupe qui a un pouvoir sucrant – ka