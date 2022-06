Législatives / Français de l’étranger : Manuel Valls éliminé au 1er tour dans la 5e circonscription | Guyaweb, site d’information et d’investigation en Guyane

The content originally appeared on: Guyaweb

Le premier tour des élections législatives pour les électeurs français résidant à l’étranger s’est tenu le 4 juin 2022 pour le continent américain et les Caraïbes et le 5 juin 2022 pour le reste du monde. Quatre modalités de vote étaient à la disposition des électeurs : à l’urne, par procuration, par internet et par correspondance.

Les Français de l’étranger sont représentés par onze députés (sur les 577 que compte l’Assemblée nationale) représentant les onze circonscriptions « étrangères« .

Parmi les candidats à la députation, l’ancien Premier ministre, Manuel Valls qui se présentait dans la 5e circonscription, est le seul candidat investi de la majorité présidentielle (LRM) éliminé dès le 1er tour selon les résultats publiés ce lundi 6 juin par le ministère des Affaires étrangères.

Le deuxième tour qui se tiendra le 18 juin pour le continent américain et les Caraïbes et le 19 juin 2022 pour le reste du monde, opposera des candidats du parti présidentiel d’Emmanuel Macron à la Nupes (Nouvelle Union populaire, écologique et sociale) de Jean-Luc Melenchon :

Dans la 1re circonscription (Amérique du Nord ), le député sortant machiniste Roland Lescure (35,88 %) affrontera la candidate de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, Florence Roger (33,43 %) ;

Dans la 2e circonscription (Amérique latine et Caraïbes), la candidate LRM, Eléonore Caroit, en tête (34,57 %), sera opposée à l’« insoumis » (Nupes), Christian Rodriguez (28,20 %)

Dans la 3e circonscription (Europe du Nord), le député sortant du parti présidentiel Alexandre Holroyd ( 38,51 %) des suffrages, affrontera au second tour Charlotte Minvielle, écologiste de la Nupes (31,46 %) ;

Dans la 4e circonscription (Benelux), Pieyre-Alexandre Anglade 38,93 %, député sortant investi par LRM est opposé à Cécile Gondard (32,47 %) socialiste de la Nupes ;

Dans la 5e circonscription (Espagne, Portugal, Monaco et Andorre), Renaud Le Berre écologiste de la Nupes est arrivé en tête avec 27,89 % des voix devant le député dissident sortant LRM, Stéphane Vojetta (24,60 %). Manuel Valls (16,17 %) investi par le parti présidentiel est éliminé.

Dans la 6e circonscription (Suisse et Liechtenstein), Marc Ferracci, en tête (36,49 %) affrontera la candidate « insoumise » de la Nupes, Magali Mangin (20,28 %). Le député sortant Joachim Son-Forget ex-Lrem (4,48 %), est éliminé

Dans la 7e circonscription (Europe centrale), le député sortant (MoDem) Frédéric Petit (34,58 %) affrontera la candidate de la Nupes Asma Rharmaoui-Claquin (26,06 %)

Dans la 8e circonscription (Italie, Grèce, Turquie et Israël), le député sortant Meyer Habib (UDI) arrivé en tête avec 28,85 % des suffrages fera face au second tour à la candidate (LRM) Deborah Abisror-de Lieme (27,78 % des voix).

Dans la 9e circonscription, le candidat de Génération.s de la Nupes, Karim Ben Cheikh, (39,99 %) sera opposé à Elisabeth Moreno (28,06 %) ancienne ministre de l’égalité femmes-hommes, investie par le parti présidentiel.

Dans la 10e circonscription (Proche-Orient et Afrique), la députée sortante Amélia Lakrafi (LRM) (32,74 %) fera face au second tour à la candidate de la Nupes Chantal Moussa (22,53 %).

Dans la 11e circonscription (Europe orientale, Asie et Océanie), la députée sortante LRM, Anne Genetet (38,14 %) sera opposée à la candidate de la Nupes, Dominique Vidal (24,79 %).

