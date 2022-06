Législatives: premières réactions d’Elie Califer et Christian Baptiste

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Vidéos: Yvor Lapinar et Kristelle Appatout Texte: rédaction web

Samedi 18 Juin 2022 – 21h17

A Saint-Claude et à Sainte-Anne, communes des nouveaux députés Elie Califer et Christian Baptiste, l’ambiance était apaisée d’un côté et festive de l’autre.