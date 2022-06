Législatives: tous les résultats du premier tour en Guadeloupe, commune par commune

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Les électeurs Guadeloupéens ont déserté les bureaux de vote de lors de ce premier tour des élections législatives avec près de 80% d’abstention. Retrouvez le détail des résultats par commune.

1ère circonscription: Les Abymes

Mr CECE Raphaël / Mme DIAKOK Danielle (Divers extrême gauche)

Mr SERVA Olivier / Mme MANETTE Sandra (Divers gauche)

Mr ANGOL Henri / Mr MOULLOU Ricardo (Divers)

Mr NABAJOTH Alix / F BARBETIN-SOURHOU Hugette (Divers gauche)

Mr FARO Rudy / Mme BAHADOUR Marie-France (Divers)

Mr FABULAS Thierry / Mme BALAY Solise (Rassemblement National)

Mr BIRAS Dominique / Mme PASSE-COUTRIN Liliane (Divers gauche)

Mr JACOBY-KOALY Francillonne / Mme BELAIR Dolorès (Divers gauche)

Mr CIVILISE Christian / Mme MILNE John (Ecologistes)

Mr JEAN-PHILIPPE Eric / Mr BERTILI Angelin, Robert (Divers)

Mme MONTOUT Nadège / Mr BAVARDAY Philippe (La France insoumise)

Mme SMITE Marie / Mr ALPHONSINE Christian (Union des démocrates et indépendants) Pointe-à-Pitre

Mr CECE Raphaël / Mme DIAKOK Danielle (Divers extrême gauche)

Mr SERVA Olivier / Mme MANETTE Sandra (Divers gauche)

Mr ANGOL Henri / Mr MOULLOU Ricardo (Divers)

Mr NABAJOTH Alix / F BARBETIN-SOURHOU Hugette (Divers gauche)

Mr FARO Rudy / Mme BAHADOUR Marie-France (Divers)

Mr FABULAS Thierry / Mme BALAY Solise (Rassemblement National)

Mr BIRAS Dominique / Mme PASSE-COUTRIN Liliane (Divers gauche)

Mr JACOBY-KOALY Francillonne / Mme BELAIR Dolorès (Divers gauche)

Mr CIVILISE Christian / Mme MILNE John (Ecologistes)

Mr JEAN-PHILIPPE Eric / Mr BERTILI Angelin, Robert (Divers)

Mme MONTOUT Nadège / Mr BAVARDAY Philippe (La France insoumise)

Mme SMITE Marie / Mr ALPHONSINE Christian (Union des démocrates et indépendants) Morne-à-l’Eau

Mr CECE Raphaël / Mme DIAKOK Danielle (Divers extrême gauche)

Mr SERVA Olivier / Mme MANETTE Sandra (Divers gauche)

Mr ANGOL Henri / Mr MOULLOU Ricardo (Divers)

Mr NABAJOTH Alix / F BARBETIN-SOURHOU Hugette (Divers gauche)

Mr FARO Rudy / Mme BAHADOUR Marie-France (Divers)

Mr FABULAS Thierry / Mme BALAY Solise (Rassemblement National)

Mr BIRAS Dominique / Mme PASSE-COUTRIN Liliane (Divers gauche)

Mr JACOBY-KOALY Francillonne / Mme BELAIR Dolorès (Divers gauche)

Mr CIVILISE Christian / Mme MILNE John (Ecologistes)

Mr JEAN-PHILIPPE Eric / Mr BERTILI Angelin, Robert (Divers)

Mme MONTOUT Nadège / Mr BAVARDAY Philippe (La France insoumise)

Mme SMITE Marie / Mr ALPHONSINE Christian (Union des démocrates et indépendants)



Grand-Bourg

Mr CECE Raphaël / Mme DIAKOK Danielle (Divers extrême gauche)

Mr SERVA Olivier / Mme MANETTE Sandra (Divers gauche)

Mr ANGOL Henri / Mr MOULLOU Ricardo (Divers)

Mr NABAJOTH Alix / F BARBETIN-SOURHOU Hugette (Divers gauche)

Mr FARO Rudy / Mme BAHADOUR Marie-France (Divers)

Mr FABULAS Thierry / Mme BALAY Solise (Rassemblement National)

Mr BIRAS Dominique / Mme PASSE-COUTRIN Liliane (Divers gauche)

Mr JACOBY-KOALY Francillonne / Mme BELAIR Dolorès (Divers gauche)

Mr CIVILISE Christian / Mme MILNE John (Ecologistes)

Mr JEAN-PHILIPPE Eric / Mr BERTILI Angelin, Robert (Divers)

Mme MONTOUT Nadège / Mr BAVARDAY Philippe (La France insoumise)

Mme SMITE Marie / Mr ALPHONSINE Christian (Union des démocrates et indépendants) Saint-Louis

Mr CECE Raphaël / Mme DIAKOK Danielle (Divers extrême gauche)

Mr SERVA Olivier / Mme MANETTE Sandra (Divers gauche)

Mr ANGOL Henri / Mr MOULLOU Ricardo (Divers)

Mr NABAJOTH Alix / F BARBETIN-SOURHOU Hugette (Divers gauche)

Mr FARO Rudy / Mme BAHADOUR Marie-France (Divers)

Mr FABULAS Thierry / Mme BALAY Solise (Rassemblement National)

Mr BIRAS Dominique / Mme PASSE-COUTRIN Liliane (Divers gauche)

Mr JACOBY-KOALY Francillonne / Mme BELAIR Dolorès (Divers gauche)

Mr CIVILISE Christian / Mme MILNE John (Ecologistes)

Mr JEAN-PHILIPPE Eric / Mr BERTILI Angelin, Robert (Divers)

Mme MONTOUT Nadège / Mr BAVARDAY Philippe (La France insoumise)

Mme SMITE Marie / Mr ALPHONSINE Christian (Union des démocrates et indépendants)



Capesterre de Marie-Galante

Mr CECE Raphaël / Mme DIAKOK Danielle (Divers extrême gauche)

Mr SERVA Olivier / Mme MANETTE Sandra (Divers gauche)

Mr ANGOL Henri / Mr MOULLOU Ricardo (Divers)

Mr NABAJOTH Alix / F BARBETIN-SOURHOU Hugette (Divers gauche)

Mr FARO Rudy / Mme BAHADOUR Marie-France (Divers)

Mr FABULAS Thierry / Mme BALAY Solise (Rassemblement National)

Mr BIRAS Dominique / Mme PASSE-COUTRIN Liliane (Divers gauche)

Mr JACOBY-KOALY Francillonne / Mme BELAIR Dolorès (Divers gauche)

Mr CIVILISE Christian / Mme MILNE John (Ecologistes)

Mr JEAN-PHILIPPE Eric / Mr BERTILI Angelin, Robert (Divers)

Mme MONTOUT Nadège / Mr BAVARDAY Philippe (La France insoumise)

Mme SMITE Marie / Mr ALPHONSINE Christian (Union des démocrates et indépendants)

2ème circonscription: Anse-Bertrand

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBO



Désirade

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBOGosier

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBO



Moule

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBOPetit Canal

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBO



Port-Louis

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBO



Sainte-Anne

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBOSaint-François

Dun FERUS /Mercedès PLATON

Sonia RETOUR/Raymond LEMONY

Justine BENIN/Bernard PANCREL

Pauline COUVIN/Nadège DAMOISEAU

Ludovic TOLASSY/Paco ISKANDAR

Michel TOLA/ Mathias MIXTUR

Mathias Christiane DELANNAY-CLARA/Teddy MONDOR

Michel GIRDARY-RAMSSAMY/Pamela POMMIER

Nancy MATHIAS Nancy / Patrick ROQUELAURE

Paola PLANTIER/Caroline PISANNE

Christian BAPTISTE/Natasha GORDON

Aline CERIL/ Gérard VALENTINO

Gérald BOUGRER/Raymond MOLIA

Steeve ROUYAR-CIDEREF/ Teddy TONGA

Michelle MAXO/Floriane IBO3ème circonscription:Baie-Mahault

M HENRI-LEO Christian-Georges / M MANGO Patrick

M QUIABA Hubert /M HERMANTIN Keyci

M LOUISY Ferdy /M LAPIN Jim

F ESDRAS Sidjie /F CASTROT Marie-Agnès

M LAPIN Raphaël /M MELANE Merlin

M TOLASSY Rody /F SINIVASSIN Murielle

M SAVAN Fauvert /F CHERY Jenna

F AIGLE Marie-LAURE / M VIROLAN Georges

F GAMA Beatrice /F MARGUERITE Marie-Gabrielle

M FLEMIN Felix /F NAGAU Denise

F PIERQUIN Delphine /M DINARD Henri

M TORIBIO Jose /M ABDOUL-MANINROUDINE Bernard

M CABRION Gregory /M SALCEDE Willy

F CHAMMOUGON ANNO Sylvie /M BEAUZOR Lucien

M LUCE Fabrice /F MANNE Monique

M MATHIASIN Max / M MARICEL Didier, Marc

M MAYENGO Prevert /F HILLIGER Sabine

M ARGIS Rene-Claude /M VALORIS Claude

M EDINVAL Gilbert /F ALBERT Aurelie

M CONFIAC Paul, Eric /F WORICK Sandrine, Nina



Deshaies

M HENRI-LEO Christian-Georges / M MANGO Patrick

M QUIABA Hubert /M HERMANTIN Keyci

M LOUISY Ferdy /M LAPIN Jim

F ESDRAS Sidjie /F CASTROT Marie-Agnès

M LAPIN Raphaël /M MELANE Merlin

M TOLASSY Rody /F SINIVASSIN Murielle

M SAVAN Fauvert /F CHERY Jenna

F AIGLE Marie-LAURE / M VIROLAN Georges

F GAMA Beatrice /F MARGUERITE Marie-Gabrielle

M FLEMIN Felix /F NAGAU Denise

F PIERQUIN Delphine /M DINARD Henri

M TORIBIO Jose /M ABDOUL-MANINROUDINE Bernard

M CABRION Gregory /M SALCEDE Willy

F CHAMMOUGON ANNO Sylvie /M BEAUZOR Lucien

M LUCE Fabrice /F MANNE Monique

M MATHIASIN Max / M MARICEL Didier, Marc

M MAYENGO Prevert /F HILLIGER Sabine

M ARGIS Rene-Claude /M VALORIS Claude

M EDINVAL Gilbert /F ALBERT Aurelie

M CONFIAC Paul, Eric /F WORICK Sandrine, NinaGoyave

M HENRI-LEO Christian-Georges / M MANGO Patrick

M QUIABA Hubert /M HERMANTIN Keyci

M LOUISY Ferdy /M LAPIN Jim

F ESDRAS Sidjie /F CASTROT Marie-Agnès

M LAPIN Raphaël /M MELANE Merlin

M TOLASSY Rody /F SINIVASSIN Murielle

M SAVAN Fauvert /F CHERY Jenna

F AIGLE Marie-LAURE / M VIROLAN Georges

F GAMA Beatrice /F MARGUERITE Marie-Gabrielle

M FLEMIN Felix /F NAGAU Denise

F PIERQUIN Delphine /M DINARD Henri

M TORIBIO Jose /M ABDOUL-MANINROUDINE Bernard

M CABRION Gregory /M SALCEDE Willy

F CHAMMOUGON ANNO Sylvie /M BEAUZOR Lucien

M LUCE Fabrice /F MANNE Monique

M MATHIASIN Max / M MARICEL Didier, Marc

M MAYENGO Prevert /F HILLIGER Sabine

M ARGIS Rene-Claude /M VALORIS Claude

M EDINVAL Gilbert /F ALBERT Aurelie

M CONFIAC Paul, Eric /F WORICK Sandrine, NinaLamentin

M HENRI-LEO Christian-Georges / M MANGO Patrick

M QUIABA Hubert /M HERMANTIN Keyci

M LOUISY Ferdy /M LAPIN Jim

F ESDRAS Sidjie /F CASTROT Marie-Agnès

M LAPIN Raphaël /M MELANE Merlin

M TOLASSY Rody /F SINIVASSIN Murielle 18,74 %des voix

M SAVAN Fauvert /F CHERY Jenna

F AIGLE Marie-LAURE / M VIROLAN Georges

F GAMA Beatrice /F MARGUERITE Marie-Gabrielle

M FLEMIN Felix /F NAGAU Denise

F PIERQUIN Delphine /M DINARD Henri

M TORIBIO Jose /M ABDOUL-MANINROUDINE Bernard 25,19 %des voix

M CABRION Gregory /M SALCEDE Willy

F CHAMMOUGON ANNO Sylvie /M BEAUZOR Lucien

M LUCE Fabrice /F MANNE Monique

M MATHIASIN Max / M MARICEL Didier, Marc 16,78 %des voix

M MAYENGO Prevert /F HILLIGER Sabine

M ARGIS Rene-Claude /M VALORIS Claude

M EDINVAL Gilbert /F ALBERT Aurelie

M CONFIAC Paul, Eric /F WORICK Sandrine, NinaPetit-Bourg

M HENRI-LEO Christian-Georges / M MANGO Patrick

M QUIABA Hubert /M HERMANTIN Keyci

M LOUISY Ferdy /M LAPIN Jim

F ESDRAS Sidjie /F CASTROT Marie-Agnès

M LAPIN Raphaël /M MELANE Merlin

M TOLASSY Rody /F SINIVASSIN Murielle

M SAVAN Fauvert /F CHERY Jenna

F AIGLE Marie-LAURE / M VIROLAN Georges

F GAMA Beatrice /F MARGUERITE Marie-Gabrielle

M FLEMIN Felix /F NAGAU Denise

F PIERQUIN Delphine /M DINARD Henri

M TORIBIO Jose /M ABDOUL-MANINROUDINE Bernard

M CABRION Gregory /M SALCEDE Willy

F CHAMMOUGON ANNO Sylvie /M BEAUZOR Lucien

M LUCE Fabrice /F MANNE Monique

M MATHIASIN Max / M MARICEL Didier, Marc

M MAYENGO Prevert /F HILLIGER Sabine

M ARGIS Rene-Claude /M VALORIS Claude

M EDINVAL Gilbert /F ALBERT Aurelie

M CONFIAC Paul, Eric /F WORICK Sandrine, Nina



Pointe-Noire

M HENRI-LEO Christian-Georges / M MANGO Patrick

M QUIABA Hubert /M HERMANTIN Keyci

M LOUISY Ferdy /M LAPIN Jim

F ESDRAS Sidjie /F CASTROT Marie-Agnès

M LAPIN Raphaël /M MELANE Merlin

M TOLASSY Rody /F SINIVASSIN Murielle

M SAVAN Fauvert /F CHERY Jenna

F AIGLE Marie-LAURE / M VIROLAN Georges

F GAMA Beatrice /F MARGUERITE Marie-Gabrielle

M FLEMIN Felix /F NAGAU Denise

F PIERQUIN Delphine /M DINARD Henri

M TORIBIO Jose /M ABDOUL-MANINROUDINE Bernard

M CABRION Gregory /M SALCEDE Willy

F CHAMMOUGON ANNO Sylvie /M BEAUZOR Lucien

M LUCE Fabrice /F MANNE Monique

M MATHIASIN Max / M MARICEL Didier, Marc

M MAYENGO Prevert /F HILLIGER Sabine

M ARGIS Rene-Claude /M VALORIS Claude

M EDINVAL Gilbert /F ALBERT Aurelie

M CONFIAC Paul, Eric /F WORICK Sandrine, Nina



Sainte-Rose

M HENRI-LEO Christian-Georges / M MANGO Patrick

M QUIABA Hubert /M HERMANTIN Keyci

M LOUISY Ferdy /M LAPIN Jim

F ESDRAS Sidjie /F CASTROT Marie-Agnès

M LAPIN Raphaël /M MELANE Merlin

M TOLASSY Rody /F SINIVASSIN Murielle

M SAVAN Fauvert /F CHERY Jenna

F AIGLE Marie-LAURE / M VIROLAN Georges

F GAMA Beatrice /F MARGUERITE Marie-Gabrielle

M FLEMIN Felix /F NAGAU Denise

F PIERQUIN Delphine /M DINARD Henri

M TORIBIO Jose /M ABDOUL-MANINROUDINE Bernard

M CABRION Gregory /M SALCEDE Willy

F CHAMMOUGON ANNO Sylvie /M BEAUZOR Lucien

M LUCE Fabrice /F MANNE Monique

M MATHIASIN Max / M MARICEL Didier, Marc

M MAYENGO Prevert /F HILLIGER Sabine

M ARGIS Rene-Claude /M VALORIS Claude

M EDINVAL Gilbert /F ALBERT Aurelie

M CONFIAC Paul, Eric /F WORICK Sandrine, Nina

4ème circonscription :



Baillif

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)



Basse-Terre

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)Bouillante

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette) 444 voix

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire) 258 voix

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire) 377 voix

Capesterre-Belle-Eau

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)Gourbeyre

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)Saint-Claude

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)



Les Saintes

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)Trois-Rivières

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)Vieux-Habitants

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)Vieux-Fort

Martin Germain PARAN/Lydie MONTHOUEL (divers droite)

Marguerite CIVIS/Francis THENARD (divers gauche/Union populaire)

Jordan COUDRET/Lita DAHOMAY (divers gauche/Combat ouvrier)

Jean-Yves RAMASSAMY/Judex HENRI (sans étiquette)

Marie-Luce PENCHARD/Murielle DORVILLE (sans étiquette)

Lucile LUTIN/Betty ESTRIPEAUT (Union des démocrates et indépendants)

Cédric LOUPADIERE/Davy JULIENO (Les républicains)

Christian ZOZIO/Walter HILLIGER (Union des droites)

Alain AVRIL/Didier LEON (écologie-Les verts)

Yanetti PAISLEY/Jocelyn ZOU (Divers gauche/Les insoumis/Union populaire)

Christine HOUBLON/Narcisse HAGUY (parti radical Guadeloupe)

Elie CALIFER/Nadia CARLE-MATIAS (divers gauche/Gwadloup plurielle et solidaire)