Lélia Parnasse est la nouvelle miss Vieux-Fort

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Ceux qui aiment assister aux élections de miss ont eu rendez-vous vendredi soir, au centre municipal de l’animation de la culture et du sport (CMACS) à l’occasion d’une soirée prestige.

Dix-sept ans que la commune n’avait pas élu sa miss. Vendredi, elle a mis fin à cette longue période d’abstinence et a fait appel à l’équipe conduite par Marvin Babin-Mézen pour organiser l’événement. à cette occasion, Indira Ampiot, miss Guadeloupe et Mathieu Bernier, mister Guadeloupe 2021 et 2e dauphin de mister France ont été choisis pour être membres du jury. Ce dernier était aussi composé de Betty Thams (miss Capesterre Belle-Eau 2019), Joël Sylvestre (vice-président du comité miss Guadeloupe, coach en élocution), Mégane Monrose (influenceuse, Françoise Beaugendre (miss Basse-Terre 2008, 1ère dauphine de miss Guadeloupe internationale 2009, représentante de la Boutique Tendance, Sandrine Dérick (chaperonne et secrétaire du comité miss Guadeloupe). Le chanteur Krys en était le président (président du jury, artiste). Inspirée par la thématique de la fête patronale qui a vocation cette année à mettre le patrimoine vieufortain en lumière, la première apparition des candidates s’est faite masquée. Des « belles masquées » avec des masques de Vieux-Fort et qui au fil du temps allaient se démasquer pour montrer au public leur visage. Alya Donis, Ashley Valton, Maïline Bourgeois-Rupaire, Mélia Balagne, Aure-Hélène Delannay ont enchainé les passages en tenue de ville, de soirée et maillot de bain devant un public survolté. Ont notamment animé cette soirée, les Balisiers, Estelle B « STL, » Eddy Babel. C’est également avec un brin d’émotion que Cyndie Michineau, miss Vieux-Fort 2005, a remis le diadème à Lélia Parnasse, la nouvelle ambassadrice de charme de la commune.

Les classements

Prix du costume créole : Ashley Valton ; prix du maillot de bain : Alya Donis ; prix de l’élégance : Lélia, Parnasse.

1ère dauphine : Alya Donis ;

2e dauphine : Maëline Bourgeois-Rupaire ;

3e dauphine : Aure-Hélène Delannay ;

4e dauphine : Ashley Valton

Miss Vieux-Fort (au centre) entourée de ses dauphines. – FLB