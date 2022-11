The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Jean-Philippe Omotunde • ARCHIVES FA

L’enseignant- chercheur Jean-Philippe Kalala Omotunde est décédé d’un AVC (accident vasculaire cérébral) . Les hommages affluent de l’Afrique et des Antilles.

Jean-Philippe Kalala Omotunde est décédé en Guadeloupe hier (13 novembre) à la suite d’un AVC (accident vasculaire cérébral).

Né Jean-Philippe Corvo, il est diplômé de l’École de publicité de Paris 1. Chercheur en histoire, spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines, il était également enseignant à l’institut Africamaat de Paris et chargé de mission auprès de l’Unesco.

Il a rejeté son prénom occidental pour affirmer ses racines africaines, en choisissant de se faire appeler Nioussérê Kalala Omotunde. Nioussérê d’origine égyptienne, comme le berceau du savoir selon ses thèses, et Kalala, comme l’organe traditionnel de résolution de problèmes du Congo.

Fervant partisan de la mise en valeur des cultures africaines, il a poussé ses travaux de recherches sur les civilisations du continent noir.

Il animait la rubrique Focus sur la chaîne tv Canal 10.

Il a fait une apparition dans un évènement de l’UNESCO intitulé « La semaine africaine » , le 22 mai 2017, sur le thème « Investir dans la jeunesse africaine par le biais des mathématiques ».

Des hommages du monde entier

Jean-Philippe Kalala Omotunde venait régulièrement en Martinique animer des conférences. Il était très connu et très apprécié pour ses travaux et ses analyses de la société.

Chercheur en hsitoire et panafricaniste convaincu, il enseignait à l’institut Anyjart en Guadeloupe et à l’institu Per Ankh, en Martinique.

A lire aussi

Kalala Omotunde à Per Ankh Maatinik

La nouvelle de sa mort a vite fait le tour de la toile et de nombreux hommages de personnalités africaines et antillaises ont salué sa mémoire sur les réseaux sociaux