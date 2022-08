L’épidémie de Covid-19 en baisse depuis neuf semaines

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

A.LM

Mardi 16 Août 2022 – 17h34

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus continue de diminuer entre le 1er et le 7 août par rapport à la semaine précédente, selon le bilan hebdomadaire de l’Agence Régionale de Santé de ce mardi 9 août.

Les indicateurs du Covid-19 sont toujours en baisse cette semaine (pour la neuvième semaine consécutive). On dénombre 799 nouveaux cas de coronavirus (contre 960 nouveaux cas la semaine précédente).

Ce qui porte à 217 007 le nombre de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie, contre 216 335 la semaine précédente.

Le nombre de tests diminue encore avec 6 183 tests contre 8 038 il y a 7 jours.

Le taux d’incidence reste en dessous des 500 nouveaux cas, avec 228 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il était de 274 la semaine dernière. Il reste supérieur au seuil d’alerte (50 pour 100 000) depuis 49 semaines.

Le taux de positivité est en revanche en augmentation pour la deuxième deuxième semaine consécutive en légère augmentation, avec 12,9%. Il était de 11,9% la semaine dernière. Il est au-dessus du seuil d’alerte (10%).

Le nombre d’hospitalisations reste stable cette semaine : 18 contre 18 il y a une semaine, dont 0 en soins critiques (contre 0 la semaine dernière).

7 nouveaux décès du coronavirus sont à déplorer, avec 1 029 morts depuis le début de l’épidémie.

À ce stade, selon l’ARS, 144 790 personnes de 12 ans et plus disposent d’un schéma vaccinal complet (48,3%) et 91 693 (29,6%) ont reçu une dose de rappel (1er rappel).

« Depuis plusieurs semaines, la situation épidémiologique de la COVID-19 n’a cessé de s’améliorer en Martinique. En semaine 32, les taux d’incidence et de dépistage poursuivaient leur diminution; le taux de positivité était stable (+ 0,7 point de pourcentage). Les classes d’âge de 30 à 39 ans et 40 à 49 ans enregistraient les taux d’incidence les plus élevés.

La situation en milieu hospitalier restait stable et favorable bien qu’une légère augmentation du nombre de décès ait été enregistrée. Le nombre de visites pour suspicion de coronavirus réalisées par SOS Médecins était en légère diminution. », note l’Agence régionale de santé.