L’épidémie de Covid-19 est de nouveau en baisse avec 716 nouveaux cas

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

Mardi 30 Août 2022 – 15h48

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est de nouveau en baisse entre le 22 et le 28 août par rapport à la semaine précédente, selon le bilan hebdomadaire de l’Agence Régionale de Santé de ce mardi 30 août.

Les indicateurs du Covid-19 sont de nouveau en baisse cette semaine. On dénombre 716 nouveaux cas de coronavirus (contre 855 nouveaux cas la semaine précédente).

Ce qui porte à 218 764 le nombre de personnes contaminées depuis le début de l’épidémie, contre 218 009 la semaine précédente.

Le nombre de tests diminue encore avec 4596 tests contre 4962 il y a 7 jours.

Le taux d’incidence reste en dessous des 500 nouveaux cas, avec 204 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il était de 271 la semaine dernière. Il reste supérieur au seuil d’alerte (50 pour 100 000) depuis 50 semaines.

Le taux de positivité est lui aussi de nouveau en baisse cette semaine avec 15,6%. Il était de 17,2% la semaine dernière et perd ainsi 1,8 points de pourcentage. Il est au-dessus du seuil d’alerte (10%).

Le nombre d’hospitalisations augmente cette semaine : 21 contre 17 il y a une semaine, dont 0 en soins critiques (contre 0 la semaine dernière).

Aucun nouveaux décès du coronavirus n’est à déplorer, avec 1 035 morts depuis le début de l’épidémie.

À ce stade, selon l’ARS, 144 911 personnes de 12 ans et plus disposent d’un schéma vaccinal complet (46,7%) et 91 898 (29,6%) ont reçu une dose de rappel (1er rappel).

« En semaine 2022-34, les indicateurs épidémiologiques étaient de nouveau en baisse en Martinique. Le taux de positivité diminuait de – 1,8 point de pourcentage. Le taux d’incidence était en diminution en semaine 2022-34 avec – 26 % et – 18 %, sauf dans la tranche d’âge des 30-39 ans et dans celle des 90 ans ou plus, où il reste plus élevé.

La situation en milieu hospitalier restait favorable et aucun décès n’était enregistré en semaine 2022-34 », note l’Agence régionale de santé.