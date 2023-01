Les 100 ans de la lamentinoise Jeanne Jacel née Larennes

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Lamentin

Flora FERDINAND

Le maire du Lamentin et sa délégation ont offert un belle gerbe de fleurs à la jeune centenaire. • F.F.

Jeanne Larennes épouse Jacel a fêté en famille son centenaire. Entourée de ses nombreux petits-enfants et arrières petits-enfants, elle a célébré ses 100 ans d’existence chez son fils, au Lamentin. Une belle fête où chacun était heureux de partager ce moment inoubliable.

C’est un jour très important pour cette jeune

femme de 100 ans qu’est Jeanne Jacel née Larennes. La nouvelle

centenaire a vécu à Sainte-Anne toute sa vie. Dès son plus jeune

âge, elle s’est démarquée par sa force de caractère. Elle est

l’aînée de sa fratrie composée de trois filles et d’un garçon. Elle

a toujours été d’un dynamisme, d’un optimisme et d’une jovialité

qui ont laissé des traces auprès de ses proches. Chacun se rappelle

ses blagues, son sens de l’humour est décapant. Jeanne Larennes a

toujours fait preuve d’une détermination et d’un courage à toute

épreuve….