Les administrations plus proches des citoyens

TROIS-RIVIÈRES

Par Yvor J. LAPINARD

[email protected]

Grâce à son label, le bureau de La Poste favorisera l’accompagnement des clients pour leurs différentes démarches administratives. • YJL

Les services publics de proximité sont renforcés avec la présence, désormais, d’un espace France Service dans les locaux de La Poste. La population peut dès lors effectuer, en libre-service ou accompagnés, un large éventail de démarches digitales propres aux différents partenaires.

Réaliser ses formalités administratives n’est pas

toujours évident dans certains territoires, notamment dans les

zones rurales. Ainsi, en inaugurant, samedi, ce nouvel espace

France Services – le 29e de l’archipel guadeloupéen – Xavier

Lefort, préfet de région, Philippe Bajou et Anne Berthy-Boudon,

respectivement directeur général adjoint du Groupe La Poste et

directrice régionale de La Poste, et Jean-Louis Francisque, maire

de Trois-Rivières, permettent aux citoyens de Trois-Rivières et de

Vieux-Fort d’avoir à leur portée des services tels que la Caisse

d’allocations familiales (Caf), Pôle emploi, la Caisse générale de

sécurité sociale (CGSS), les ministères de l’Intérieur et de la

Justice, les services des impôts et de la direction générale des

Finances publiques (DGFIP), EDF… Et nous n’oublions pas La Poste,

puisque c’est dans ses locaux – à l’instar de la Désirade, des deux

communes des Saintes, Anse-Bertrand…