Les Antillais au Festival du livre de Paris

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

LITTÉRATURE

Après deux ans d’absence, le salon du livre de Paris a rouvert ses portes au Grand Palais éphémère, entre la tour Eiffel et l’école militaire sur la rive gauche, le dernier week-end d’avril, sous la forme nouvelle d’un Festival du livre de Paris. Conçue comme une grande librairie, et non plus comme un salon des éditeurs, il a accueilli quelque 80 000 visiteurs. Contrairement à ce qui se faisait auparavant, le ministère des Outre-mer n’a pas investi dans ce lieu pour donner une…