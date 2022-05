“Les bateaux de l’espoir – Vichy, les réfugiés de la filière martiniquaise” d’Éric Jennings remporte le Prix du livre d’histoire des Outre-mer 2022

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le prix du livre d’histoire des Outre-mer a été créé en 2017 à l’occasion de la Journée Outre-Mer développement.

Le prix récompense des travaux qui ” promeuvent l’histoire des Outre-mer français, allient le plaisir de lire et la connaissance historique, développent l’intérêt pour la culture historique “

Le jury présidé par les historiens Marion Godfroy-Tayart de Borms (ENS-IHMC) et Frédéric Régent (université de Paris I Panthéon Sorbonne) a récompensé l’ouvrage “Les bateaux de l’espoir – Vichy, les réfugiés de la filière martiniquaise” du Canadien Éric Jennings, professeur à l’université de Toronto.

L’ouvrage traite du départ de presque 5 000 hommes, femmes et enfants qui, en une année et demie à partir de mai-juin 1940, quittent Marseille pour les Antilles. Juifs, républicains espagnols ou antinazis, les visages anonymes se mêlent à d’autres plus connus tels le cinéaste Jacques Remy ou la romancière Anna Seghers.

” Vision centrale “

L’historien transforme le récit d’une fuite en un examen des rencontres entre plusieurs mondes, les liens créés et les peurs ou craintes qui en naissent. Le jury a relevé un sujet parfaitement original, des chapitres audacieux et fondamentaux notamment sur la négritude et le surréalisme. Ils ont surtout relevé que sous la plume de l’auteur, les Outre-mer sont traitées dans ” une vision centrale et non marginale de l’histoire “.

Le prix du livre d'histoire des Outre-mer est doté de 5 000 euros.