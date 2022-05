Les bœufs tirants : une tradition locale qui poursuit son chemin

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Depuis les années 70, les bœufs animent les dimanches en Guadeloupe. Cette activité sportive et de loisir, qui attire des milliers de spectateurs durant la saison, est devenue un pan incontournable du patrimoine culturel local que la nouvelle génération s’est bien appropriée.

Une atmosphère où les familles, des enfants aux grands-parents, sont réunies. Un spectacle de toute beauté avec de magnifiques animaux tout en muscles. Une ambiance folle avec des supporters qui courent et encouragent leur champion… C’est cela, les concours de bœufs-tirants ! On aime ou on n’aime pas… On peut facilement se laisser prendre au jeu.

Après une année 2020 en berne en raison de la crise sanitaire, le calendrier était amputé de moitié, l’an dernier. Cette année,…