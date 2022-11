Les candidates à Miss France font escale en Guadeloupe !

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

La Guadeloupe a été choisie par la société Miss France pour la préparation des 30 candidates au titre 2023 qui se déroulera à proximité de Châteauroux le 17 décembre.

La Guadeloupe accueille le plus grand concours de beauté de France. C’est en effet au cours de l’après-midi que les 30 candidates au titre de miss ont atterri à l’aéroport Pôle Caraïbe. Toute la presse a ensuite été invitée à rencontrer les jeunes filles élues reine de beauté de leur région respective à l’hôtel cinq étoiles Club Med du Gosier.

Les principaux partenaires de l’opération, Alexia Laroche Joubert présidente de la société miss France, Cindy Fabre, directrice du concours, Sylvie Tellier directrice sortante et Adèle Bonnamour, la miss France 2022, ont partagé le plaisir d’être présentes et ont formulé les remerciements pour l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.

Ary Chalus président du Conseil régional, a exprimé sa fierté de voir arriver dans la région ce prestigieux concours qui boostera l’économie et valorisera la culture guadeloupéenne.

Découverte des paysages et de la culture

Avec déjà un grand professionnalisme, les miss se sont prêtées au jeu des séances photos en groupe. Toutes plus belles les unes que les autres, elles vont mettre le jury en difficulté au moment de les départager. Leur finesse d’esprit, leur grâce et leur présentation sur les podiums feront sûrement la différence.

« C’est une merveilleuse opportunité offerte aux miss qui vont découvrir les magnifiques paysages et plusieurs aspects de la culture de cet archipel. Au cours de ce séjour, il s’agira aussi de faire découvrir les ferveurs et la passion de la Guadeloupe, de recharger ses batteries et de repartir plus fortes », a expliqué Cindy Fabre, ex miss Normandie ayant aussi des origines guadeloupéennes.

La nouvelle directrice du concours, interrogée sur sa mission et cette destination, s’est dit « ravie que les planètes se soient alignées ainsi à ce moment, lui permettant cette année à la fois d’endosser cette tâche mais aussi de vivre cette aventure aux côtés des candidates en Guadeloupe ».

Cindy Fabre Sylvie Tellier Ary Chalus Alexia Laroche Joubert

• ka

Miss Guadeloupe, Miss Franche Compté, Miss Nord Pas de Calais

• ka