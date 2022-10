Les Clubistes en tête d’un trio infernal

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. RéGIONAL 1. GROUPE B. 5E JOURNéE

Le RC Saint-Joseph de Sébastien Crétinoir (à droite) a eu raison de la Samaritaine de Patrick Percin. • MM.

Avec un match de moins, tout comme l’Assaut, le Club Colonial est aux premières loges. Le Club Franciscain complète le trio. Derrière ces trois équipes, même s’il reste des matches à rattraper, les écarts commencent à s’accroître.

à Louis-Achille, vendredi soir, le New Club et le

Club Colonial ont emballé très vite le match. Vermignon repousse la

frappe d’Arnerin, Attelly à l’affût marque le premier but (0-1,

6e). Les Clubistes réagissent vite. De Percin trouve Ursulet qui

sert en retrait, à Goron, lequel égalise (1-1, 7e).

Les qualités de vitesse et de changement de

direction permettent à Bourguignon, sur une faute, d’obtenir un

pénalty. Marny l’exécute et marque (2-1, 64e). Le Club Colonial se

met à l’abri grâce à Loetitia, mis sur orbite par Mathurin, il

envoie le ballon dans les filets (3-1, 90e+4). Invaincu, le onze

doyen reste leader, à la meilleure différence de buts, et avec un

match de moins.