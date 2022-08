Les Clubistes maîtres à Foyal

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. TOURNOI DE LA VILLE DE FORT-DE-FRANCE

La compétition a tenu en haleine les footeux foyalais pendant toute la semaine. Comme pour la première édition en 2019, c’est le Club Colonial qui rafle la mise en disposant du CO Trénelle en finale (1-0).

Vainqueurs de la première édition, les Clubistes ont récidivé. Ils ont pris le meilleur sur le CO Trénelle grâce au penalty obtenu par Bourguignon et transformé par Marny (1-0, 41e). Les Trénelliens ont eu la possession de balle et se sont procuré de nombreuses occasions de marquer. Mais comme dit l’adage : « Dominer n’est pas gagner » et cela s’est vérifié sur ce match.

Les joueurs de Jean-François Go aurait pu marquer, quand Henriol, seul face à Vermignon, échoue (16e).

La…