Les confinements ont aggravé la souffrance psychologique des aidants

Mercredi après-midi, devant sa toute nouvelle école des aidants située au sein de l’ancien hôpital de Saint-Joseph, l’Association martiniquaise des aidants familiaux (AMAF) organisait une conférence-débat consacrée aux incidences psychologiques de la crise sanitaire. Animée par le psychologue Fred Galva, cette rencontre a également été l’occasion pour les participants de témoigner de leur expérience pendant cette période éprouvante.

«La période a été très anxiogène, je ne réussissais à dormir qu’entre 10 heures et midi », entame Sonia, après s’être levée de sa chaise et avoir attrapé le micro qu’on lui tend. « Je suis d’ordinaire très câline avec ma maman, mais là on ne pouvait pas avoir de contact, je me désinfectais chaque fois que la voyais. Cela lui a aussi beaucoup manqué. J’ai vu la différence chez elle en termes de mobilité. Aujourd’hui, elle n’est plus la même personne qu’il y a deux…