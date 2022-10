Les derniers coups de pagaie de Félix Mérine cette saison

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

YOLE RONDE

Lors de l’intersaison, Laurent Glanny a effectué son retour au sein de l’équipage d’UFR/Chanflor. Un retour annonçant la fin de carrière du mythique patron, Félix Mérine, recordman de victoires sur le Tour ? « Pas du tout », répond l’intéressé.

«Je serai toujours le patron de la yole cette saison et je n’ai pas désigné de successeur. » Mais il ajoute immédiatement : « l’âge monte (60 ans) et mes fonctions (NDLR : chef d’entreprise et élu à la CTM) ne me permettent plus de me préparer comme doit l’être un sportif de haut-niveau. Je ferai donc mon dernier Tour de Martinique en 2023. »

C’est donc un pan de l’histoire de la yole ronde qui s’en va. Il était le dernier d’une génération de patrons qui a effectué le…