Les deux équipes de Guadeloupe de handball sont en finale des finalités ultramarines

Les baie-mauhautiens ont joué leur premier match face aux mahorais de l’équipe Combani avec une large victoire de 25 à 14. Les garçons étaient prêts ce mardi pour la rencontre avec l’équipe de la Martinique. Ils ont déroulé un match parfait pour venir à bout de l’USC Citron de Fort de France. Un grand bravo à leur gardien, Hector Lavanette, impérial dans son but effectuant plusieurs arrêts décisifs. Le match était palpitant du début à la fin. Dans ce match extrême les deux formations ont sorti le meilleur de leur jeu, en attaque et en défense. Plusieurs fois revenir aux scores, les hommes de l’USC Citron se sont finalement inclinés face une équipe de l’ASSUP bien en jambes et respectant les consignes de placement par 23 buts à 19.

Chez les filles de l’Intrépide de Sainte Anne après une défaite lundi, face aux guyanaises de l’ASC Geldar de Kourou par 29 à 22, il restait une petite revanche à prendre pour ce match de la deuxième chance. Elles sont rentrées sur le terrain avec un autre visage, le visage de winner. Un jeu vers l’avant plus rapide, des filles qui retournaient plus vite en défense, mieux en place sur l’aire de jeu. Elles ont pris l’avantage dès le début du match ne laissant aucune chance aux filles du Geldar de Kourou de revenir. Elles accèdent en finale des DOM avec un résultat net et sans bavure de 27 à 15. Seule ombre au tableau la blessure de Danielle Glissant au genou. Elle est incertaine pour la finale.

Un parcours parfait pour les équipes de handball de Guadeloupe. Deux victoires chez les garçons et une belle prestation chez les filles laissent espérer des belles finales ce mercredi au palais des sports Robert Oubron de Créteil. Elles se rapprochent de plus en plus d’un titre ultramarine ou nationale.