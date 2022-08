Les développeurs web antillais fondent une communauté 100% locale

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Créé début juin sur notre île, le collectif Webmonster compte déjà plus de 160 membres, des développeurs et des designers web antillais, en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. La communauté propose de l’entraide, de l’émulation et des rencontres, tant pour les jeunes diplômés que pour les vétérans de la tech.

Deux mois et demi après sa création Webmonster est en pleine croissance : le collectif de développeurs et de designers web, fondé début juin 2022 en Martinique, a d’ores et déjà attiré plus de 160 membres, principalement sur notre île ainsi qu’en Guadeloupe. Dès le début, tout est allé très vite. En effet, selon Xavier Simacourbe, l’un des initiateurs de ce collectif, il y avait « une trentaine » de membres quelques heures après la création de la communauté sur Discord,…



