Les élèves de l’école Christy Campbell ont célébré la fin d’année

Les parents étaient conviés, lundi dernier, à la journée porte ouverte et au spectacle de fin d’année de l’école primaire Christy Campbell à Boissard. Un bilan plutôt positif pour cette petite école très animée.

C’est une école d’une centaine d’élèves au fond d’une impasse, à proximité de l’école maternelle. Une école de quartier de sept classes aux élèves attachants dans laquelle, pour la plupart, les enfants se rendent à pied. Marie- Catherine Ramanich Cocodeau est la directrice de l’établissement. Elle y est aussi enseignante pour une classe de double niveau en ce1/ce2. « Aujourd’hui, nous avons souhaité faire de cet évènement une journée porte ouverte afin de permettre aux parents de venir voir ce que réalisent leurs enfants tout au long de l’année, dans les différents ateliers et activités que nous avons mené. » Dans l’après-midi les élèves se sont vu remettre des prix récompensant le travail d’une année, à l’issue des prestations proposées par chaque classe regroupant du chant, du théâtre et de la danse. Trois prix ont été décernés par classe. Ils ont permis de valoriser les élèves qui ont été les plus constants dans leur apprentissage. Outre leur enseignement de base, entre sortie et activités in situ, les petits écoliers ont eu une année bien chargée.

Des activités sportives et culturelles au programme annuel

Au cours de l’année de nombreux rendez-vous sportifs (tennis, arts martiaux, etc.) et culturels (poterie, vannerie, etc.) ont été proposés aux écoliers. L’activité tennis s’est achevée par une sortie au tennis club de Dugazon. Les élèves ont aussi mené un projet jardin autour du jardin solidaire du quartier de Boissard et ont pratiqué jémélé avec Romuald Sérèmes de l’association guadeloupéenne Djok. Le concept « Jémélé Goumé » est un mélange de sport de combat d’arts martiaux asiatiques et afro indo caribéen, combinés aux pas de base du gwo ka. Les élèves ont aussi bénéficié de cours de poterie avec Raphaella Fils Lycaron et de vannerie/tressage du bakwa avec Molimi Création, activités financées par la cité éducative du collège Nestor de Kermadec. « En début d’année, les membres de l’association Métisgwa nous ont présenté une animation circassienne. Rony Théophile est ensuite venu pour un atelier tèt maré pour les grands du cycle 3, et on peut aussi citer le canoë kayak et la natation pour les plus jeunes. D’ailleurs, nous avons eu le plaisir de pouvoir suivre l’activité plus longtemps et voir certains de nos élèves atteindre le niveau enfants nageurs ».

Exposition des travaux des élèves de poterie et de vannerie.- Michèle SILMON KANCEL

La directrice de l’école Christy Campbell, Marie-Catherine Ramanich Cocodeau.- Michèle SILMON KANCEL

Rétrospective photos des ateliers et sorties réalisés durant l’année.- Michèle SILMON KANCEL