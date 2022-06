Les élèves de troisième du collège Gérard-Café du Marin à l’honneur

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Le Festival des Mini-entreprises a rendu son verdict le mercredi 25 mai dernier. Les élèves de troisième du collège Gérard-Café du Marin se sont illustrés en remportant le prix du collège et en étant élus champions toutes catégories confondues. Ils ont représenté la Martinique au Festival national des Mini-entreprises le 8 juin, au Chalet du Lac à Paris.

Le programme Mini-entreprise est un dispositif pédagogique de création d’entreprise mis en place et développé par l’association Entreprendre pour Apprendre Martinique. Les élèves, accompagnés par une équipe pédagogique, créent une mini-entreprise qu’ils font vivre le temps d’une année scolaire. Ce programme a pour but de comprendre le mécanisme d’une entreprise et de ses métiers, de développer l’expression écrite et orale, la confiance en soi, le sens des responsabilités…