Les enseignants de la conduite au service de la sécurité routière

Par Yasmine L’Etang-Allepot ([email protected])

Les élèves enseignants du centre ADN Expert Formation. • YLA

La formation de moniteur auto-école ou plutôt d’enseignant à la conduite connait un vif succès et ne cesse d’attirer de nouveaux aspirants. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, c’est sa compétence sécurité routière qui séduit le plus. Explications.

Depuis son appel à la candidature, le métier

séduit. Essentiellement motivés par le goût de la route et des

voitures, les candidats souhaitent in fine, s’ouvrir à l’ensemble

des permis routiers : véhicule léger, poids lourds et moto afin de

pouvoir concrétiser leur projet professionnel. Mais ce qui séduit

majoritairement c’est l’aspect prévention et sensibilisation à la

sécurité routière de la profession.

Le bilan routier 2022 communiqué par la Préfecture

fait état de 49 morts sur les routes de Guadeloupe. Un bilan en

baisse par rapport aux années précédentes mais qui reste très

élevé. Des décès qui sont en grande partie imputables au

comportement des usagers. Vitesse excessive, alcool, usage de

stupéfiant ou encore dépassement dangereux sont les causes qui

ressortent le plus souvent de l’analyse des circonstances des

accidents mortels.

Une situation qui n’échappe pas à la jeunesse

souvent touchée de près ou de loin par des drames routiers

qualifiés d’évitables pour la plupart…