Les entreprises publiques locales : des moteurs de croissance

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Kristelle APATOUT

[email protected]

Mutualiser outils et informations. • KA

Les entreprises publiques locales (EPL) ont été créées pour rattraper des retards de développement. Elles sont aujourd’hui des moteurs de croissance. Les conférences du 28 novembre au 2 décembre avaient pour objectif de promouvoir leur impact sur l’économie mais aussi de mutualiser leurs outils, s’enrichir de leurs expériences partagées.

Les entreprises publiques locales (EPL) sont un

croisement entre le public et le privé. Ces structures sont au

service des collectivités et de leurs habitants et se distinguent

par leurs capacités à proposer des solutions novatrices. Elles ont

été créées dans l’optique de rattraper les retards de développement

et interviennent aujourd’