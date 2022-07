Les experts-comptables sensibilisent à la cyber sécurité

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Vendredi 8 juillet, le grand public est invité à l’Hôtel de la Batelière de 14 à 16 heures dans le cadre d’une conférence gratuite organisée par l’Ordre des experts-comptables sur le thème : RGPD, êtes-vous (vraiment) prêts ? Entretien avec Steven Prudent, expert-comptable commissaire aux comptes, élu au conseil régional de l’ordre des experts-comptables.

On ne peut parler de dématérialisation, notamment avec l’arrivée de la facture électronique, sans parler du pendant qui est la cybersécurité. Face à cette dématérialisation, qui est un virage nécessaire à passer, nous devons nous protéger correctement d’autant que le risque de cyber attaques est de plus en plus présent au sein des entreprises. C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser une conférence pour les confrères mais aussi pour le grand public en axant sur la protection générale des données.

Peut-on réellement se protéger de ce danger ?

On peut toujours se faire attaquer, de manière personnelle ou professionnelle mais c’est la même chose que pour notre logement. On peut toujours se faire cambrioler, mais si on a des systèmes d’alarme et de sécurité adéquats, on sera davantage protégé. Il faut donc mettre en place les mesures de vigilance nécessaires. Cela passe par un certain nombre de préconisations, en commençant par un degré de vigilance des ouvertures d’adresses mail, des liens sur lesquels on doit cliquer, etc., car c’est la première porte d’entrée d’une attaque. On évite aussi de communiquer des informations sensibles par mail. Avec ces simples mesures, on peut éliminer une grande partie du risque.

Quels sont les risques d’une cyber attaque, pour les entreprises ?

Imaginons qu’un cabinet d’architectes se fasse attaquer, il perd tous les plans sur lesquels il a travaillé : tout le travail intellectuel retranscrit est perdu. Cela peut aussi concerner tout un fichier clients. Cela entraîne donc des risques très concrets avec des pertes financières. Il y a aussi le risque au niveau de la crédibilité, en termes d’image. Et puis, c’est aussi une perte de temps car l’entreprise peut être immobilisée un certain temps à cause de cette attaque. Plusieurs entreprises en France ont mis la clé sous la porte après une cyber attaque. Cela fait peur mais c’est une réalité. Il ne faut pas se dire que parce qu’on est en Martinique, on est moins touchés parce qu’une cyber attaque peut venir de n’importe où.

Que peut apporter l’expert-comptable ?

L’expert-comptable est un partenaire de confiance de l’entreprise. Nous devons sensibiliser les chefs d’entreprise et donner des préconisations avec des axes de recommandations. Nous avons une notion d’audit et d’analyse qui est déjà dans notre process de travail. Nous faisons donc une approche par les risques. Bien sûr, ensuite l’entreprise va se tourner vers son service informatique ou un informaticien externe pour mener cet audit. Et ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup avec la Commission nationale numérique. Nous nous réunissons une fois par trimestre à Paris et ce sujet en fait partie.