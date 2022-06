Les Franciscaines s’imposent

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

La première édition de Foot Evolisyon a tenu toutes ses promesses. Avec 16 équipes dont 2 venant de la Guadeloupe (Sporting Club de Baie-Mahault 1 et 2), la compétition s’est déroulée en deux temps. Une première phase de poule répartissant les équipes en quatre groupe. Seules les deux premières de chaque groupe se qualifiaient pour le tour suivant. Chacune des formations a dû enchainer les tours depuis les quarts de finale pour prétendre aux premières places.

A ce jeu, ce sont les Martiniquaises du Club Franciscain qui se sont imposées. Après avoir éliminé en demi-finale le RC Rivière-Pilote aux tirs au but (0-0, 3-2), les Franciscaines ont arraché la victoire finale face aux Guadeloupéennes du Sporting Club de Baie Mahault également aux tirs au but (0-0, 3-2). En demi-finale, ces dernières ont eu raison de la sélection U14 aux tirs au but (4-3) après un match nul 1 but partout.

« Un moment d’échange »

Invitées par l’organisation, les deux équipes du club guadeloupéen ont eu fière allure. Avec près de 400 licenciés au total dont 70 filles, les représentantes de l’île sœur tenaient à participer à cette compétition, comme l’explique la Martiniquaise d’origine, Marie-Françoise Flériag, responsable de la section foot féminin du club. « Nous misons beaucoup sur la section féminine dans notre club. Dès qu’il y a une manifestation de foot féminin, nous sommes présentes. C’est un moment d’échange. Le Club Franciscain nous a invité. L’année dernière a été très difficile avec le Covid. C’était l’occasion de récompenser nos filles en leur montrant que nous faisons des choses pour elles. »

Une présence importante pour Tassiana Tinault, co-organisatrice du tournoi. L’objectif sera de répéter l’opération avec d’avantage de délégations extérieures.

« C’était important d’inviter une délégation d’un autre territoire. D’autres délégations ayant un impact sur le football antillais ne sont pas bien représentées sur leur île également. Elles aussi sont intéressées pour développer ce genre d’actions sur leur territoire. »

Un autre regard sur les femmes

Outre la compétition de football, l’intérêt de cette manifestation était, avant tout, de valoriser l’image de la femme. « Les femmes footballeuses n’ont pas autant de visibilité que les hommes. Nous avons voulu les mettre en avant. Beaucoup de jeunes voudraient évoluer dans cette discipline et c’était un moyen de rendre cela accessible. Nous voulions également promotionner l’image de la femme en tant que chef d’entreprise et sportives », explique Tassiana Tinault. Un défi réussit pour l’organisation. « Pour une première édition, nous avons eu de très bons retours. Nous sommes quand même très satisfaites car il y a eu beaucoup de travail derrière », se réjouit la co-organisatrice.

Des animations ont été proposées au public et des stands d’expositions étaient répartis près du terrain. Une deuxième édition de Foot Evolisyon devrait sûrement voir le jour très bientôt.

Classement 1. Club Franciscain 2. Sporting 1 (Guadeloupe) 3. Sélection U14 4. Racing Club de Rivière-Pilote 5. La Drink team