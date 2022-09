Les Franciscains, premiers qualifiés

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

FOOTBALL. COUPE VYV-2022. DEMI-FINALES RETOUR

Le Club Franciscain jouera la finale locale après sa victoire au match retour contre la Samaritaine 2-1. A l’aller, les hommes de Patrick Cavelan s’étaient déjà imposés 1-0.

Dans ce match retour, les Samaritains avaient refait leur retard avant la pause, Balmy se montrant réaliste. Il a contrôlé le ballon du pied gauche, dos au but, s’est retourné et a marqué du droit (1-0, 44e). Les Nordistes s’en voudront sûrement de n’avoir compté qu’un but d’avance au moment de regagner les vestiaires.

Parce qu’à la reprise, les joueurs de Patrick Cavelan reviennent plus fringants et, sur un pressing plus haut, récupèrent le ballon, le monopolisent et surtout…