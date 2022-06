Les Gwada Boys chutent contre Antigua

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Football

Dimanche 5 Juin 2022 – 21h18

La sélection guadeloupéenne n’a pas réussi à confirmer sa belle victoire contre Cuba du jeudi 2 juin. Les hommes de Jocelyn Angloma ont chuté 1 à 0 contre la sélection d’Antigue et Barbude.

En déplacement à Saint Kitts pour ce deuxième match de poule de la Nation League, les Gwada Boys n’ont pas réussi à repartir avec la victoire contre Antigue et Barbude. La sélection guadeloupéenne a encaissé un but en début de seconde période (Myles Weston 53e). Dans un match équilibré, la Guadeloupe a fait le jeu et en se montrant dangereux notamment par Ambrose (4e et 36e) ou encore Nathanaël Saintini et Ronan Hauterville très actifs sur leur côté droit.

Mené au score, Jocelyn Angloma a tenté de modifier son 3-5-2 avec les entrées de Serin, Gendrey ou encore Florian David pour faire sauter le verrou d’Antigue et Barbude mais sans succès. La Guadeloupe termine le match avec 10 tirs (5 cadrés). Avec cette victoire, les vainqueurs du soir sont premiers du groupe A de la Poule B. La Guadeloupe 3e. Prochain match, le jeudi 9 juin à Barbades, contre une équipe qui n’a pas encore gagné un match dans le groupe.

Feuille de match

Rouyard ; Baron, Lina, Hauterville (cap) ; Jean-Pierre (Gendrey, 81e), Gravillon, Plumain (Serin, 74e), Rotsen (Saint-Maximin, 81e), Saintini (Ramothe, 90e) ; Phaëton (David, 74e), Ambrotse. Entr. Jocelyn Angloma

Résultats du groupe

Cuba 2 – 0 Barbade

Antigue et Barbude 1 – 0 Guadeloupe

Classement

1. Antigue et Barbude 6 pts

2. Cuba 3 pts

3. Guadeloupe 3 pts

4. Barbade 0 pt