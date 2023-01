Les gwoup a po ont effectué leur traditionnel Ben démaré.

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Après avoir réveillonné en famille ou entre amis, les carnavaliers se sont donnés rendez-vous très tôt ce matin au sein des différents locaux associatifs pour le traditionnel ben démarré. Il a pour but de permettre de bien débuter l’année et surtout la saison carnavalesque. Cette année le Jour de l’an est aussi le premier dimanche du mois, jour d’ouverture de la saison carnavalesque. Le ben démarré a été pris ce matin et les défilés carnavalesques martèleront les rues au cours de l’après-midi.

Ambiance festive et solenelle

C’est dans une ambiance à la fois festive et solennelle que les groupes comme Nasyon a nèg mawon, Klé la et Maskaklé ont quitté leurs locaux pour se diriger vers la mer. Avant de partir, au sein du local, les tambours ont été purifiés par la fumée de l’encens protecteur qui a chassé les mauvais esprits qui pourraient entraver le bon déroulement du déboulé. Sur la plage, après un moment de musique et de danse rythmées, des fruits et fleurs ont été déposés dans les vagues en guise d’offrandes.

Le bain de mer et de feuillage de la nouvelle année permettra de se libérer du passé pour mieux avancer. C’est une pratique magico religieuse traditionnelle qui vise la purification. Il est sensé ôter “la crasse”, les mauvaises énergies et tout ce qui pourrait gêner l’entrée dans le nouveau cycle temporel 2023.

Vous en saurez plus dans notre prochaine édition !