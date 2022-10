Les jeunes se mobilisent contre les addictions

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

De nombreuses personnalités ont assisté, mercredi après-midi à la mairie, au lancement de la campagne d’affichage du projet « L’addiction vue par les jeunes ». La concrétisation d’un travail mené par la police municipale avec les élèves de quatre établissements scolaires de la commune.

Depuis 2020, dans le cadre de sa mission de lutte contre la délinquance, la police municipale mène des actions en milieu scolaire. Pour 2022, le projet déployé consistait à mettre en place des actions contre les addictions et était conjointement financé par le Midelca (Mission Interministérielle De Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives), l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la ville du Lamentin.

Le thème retenu « L’addiction vue par les jeunes » a été étudié par une école primaire, un collège et deux lycées. En plus du personnel scolaire et de membres de la police municipale, les élèves étaient encadrés par quatre personnalités, l’objectif final étant de réaliser une affiche avec le concours du photographe Bruno Jean-Louis reprenant le thème commun, la lutte contre les addictions.

Encadrés par des personnalités

Plusieurs élus ont pris la parole pour vanter la qualité de cette initiative, tout comme des personnalités à l’image de Carole Odonnat, conseillère d’éducation au lycée Acajou 2 ; Laëtitia Montlouis, chargée de mission prévention à l’ARS ; Nadia Félix Théodose, responsable de la prévention délinquance au bureau de la prévention et de l’ordre public ; Dominique Brieu, infirmière technique représentant la rectrice ; ou encore la journaliste Hélène Sérignac, elle-même partie prenante dans le projet du lycée Acajou 1.

La dernière prise de parole a été celle de l’adjointe, Judith Laborieux. L’élue a rappelé que ce projet était le 4e réalisé par la police municipale et que plusieurs projets antérieurs avaient été primés par différentes institutions. Avant de lancer officiellement la campagne d’affichage sur le réseau CLG (vitrines déroulantes) de la commune, elle a présenté les quatre affiches à l’assistance. Les élèves lamentinois ont véritablement pris en charge la lutte contre les addictions !

Hélène Sérignac et Floriane Bascou ont été des actrices actives de cette campagne. – F.G.

Personnalités et élèves présentent les affiches réalisées dans le cadre du projet « L’addiction vue par les jeunes ». – F.G.

L’affiche portant sur la lutte contre le sucre avec les élèves de Pelletier et Christophe Maleau. – DR

Quatre affiches Quatre établissements scolaires ont été sélectionnés pour participer à cette campagne d’affichage. A la demande des élèves, quatre personnalités ont accepté de prêter leur temps et leur image pour réaliser ces affiches. Le lycée Acajou 1 a travaillé sur les produits stupéfiants avec la journaliste Hélène Sérignac. Le lycée Acajou 2 s’est penché sur les jeux vidéos avec la miss Martinique, Floriane Bascou, ancienne élève de ce lycée. Le collège Edouard-Glissant de Place d’Armes a abordé le thème des écrans (téléphone, tablette, ordinateur…) avec le conseiller technique régional de football, Mario Bocaly. L’école primaire de Pelletier s’est concentrée sur les dangers du sucre avec le nageur Christophe Maleau.