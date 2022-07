Les lauréats de l’Excellence 2022 seront connus ce mercredi

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Le prix des « Lauréats de l’Excellence », dont ce sera la 28ème édition, sera remis le mercredi 6 juillet. Cette distinction revient après une pause Covid de deux ans.

Cet évènement concerne les bacheliers qui obtiendront à la session de juin 2022 une mention « Très bien » ou « Bien » et ayant conservé en Terminale deux spécialités scientifiques parmi mathématiques, physique-chimie, SVT, biologie-écologie, sciences de l’ingénieur et NSI (Numérique et Sciences Informatiques). Instauré en 1993, en étroite collaboration avec le rectorat, ce prix est le résultat de l’investissement à long terme de plusieurs entreprises industrielles qui se sont impliquées sur le territoire où elles sont implantées : EDF Archipel Guadeloupe, Grands Moulins des Antilles, Lafarge Ciments Antillais, SARA.

Les 15 bacheliers, ayant obtenu les meilleures notes de l’académie, seront auditionnés aux GMA, à Jarry. Quatre lycéens seront retenus et primés sur la base de leur projet de vie, tant professionnel que personnel, et leur savoir-être. Les noms des lauréats récompensés par EDF Archipel Guadeloupe, Les Grands Moulins des Antilles (GMA), Lafarge Ciments Antilles et la raffinerie de pétrole (SARA), seront dévoilés lors d’une cérémonie. Les quatre lauréats de cette 28ème édition bénéficieront respectivement d’une dotation financière de 2 300, 1 900, 1 700 et 1 300 euros.

Mercredi 6 juillet sera jalonné de deux temps forts. D’abord, il y aura les auditions. Les quinze meilleurs candidats des spécialités scientifiques seront auditionnés le matin, dès 7 heures au siège des GMA à Jarry par un jury composé d’un représentant des quatre entreprises partenaires et d’un professeur agrégé de mathématiques retraité, docteur en didactique des mathématiques. Puis la sélection finale, là le nom des quatre lauréats de l’année 2022 sera révélé lors de la soirée de cérémonie de remise des prix à 19 heures à l’hôtel Zenitude-Salako au Gosier.

Des distinctions pour tous…

Les 15 élèves distingués se verront décerner un diplôme ainsi qu’un trophée ;

Les 4 lauréats bénéficieront d’une aide financière pour la poursuite de leurs études ;

Des cadeaux seront offerts aux 15 élèves ;

Et des trophées seront également remis aux proviseurs des lycées des 4 lauréats.

Des témoignages auront lieu lors de la cérémonie de remise des prix des 4 lauréats : de deux anciens lauréats (dont une Guadeloupéenne au parcours exemplaire qui a cette vision de l’excellence, Anne-Gaëlle Lubino, fondatrice et gérante du Café Papier ainsi que de 4 entreprises partenaires).