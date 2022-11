Les malades bénéficient désormais d’une prise en charge plurielle

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Kristelle APATOUT

[email protected]

Gérard Mick président de la FACS a apporté son expertise. • DR

Les 24, 25 et 26 octobre, ont eu lieu la deuxième édition des journées de la coordination de la santé. Elles avaient pour but d’informer et de renforcer la collaboration des services sanitaires et médico sociaux. 317 professionnels usagers et aidants étaient présents à ces rencontres.