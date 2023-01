Les Mansour, des Trois Frères à Big Boss, une histoire de prêt-à-porter

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Saga familiale

Wendy Noel

[email protected]

Athier et Ilham Mansour ont repris le magasin il y a une vingtaine d’années qu’ils ont renommé Big Boss. • JEAN-MARC ETIFIER

Bien connu des Martiniquais et particulièrement des Foyalais sous le nom Les Trois frères, le magasin de prêt-à-porter Big Boss situé rue Schœlcher appartient à la famille Mansour depuis les années 60. Une enseigne familiale qui pourrait disparaître, la nouvelle génération ne désirant pas reprendre l’affaire.

L’enseigne Les Trois frères, bien que défraîchie,

continue d’orner la devanture du magasin. « Je n’ai pas réussi

à l’enlever », admet Athier Mansour. « Aujourd’hui

encore, les clients disent : ” On va chez Les Trois frères

” », complète son épouse Ilham Mansour. Et pourtant, depuis

que le couple a repris le magasin il y a une vingtaine d’années,

c’est bel et bien l’appellation Big Boss qui est indiquée sur le

store habillant la façade de cette boutique de prêt-à-porter située

rue Schœlcher à Fort-de-France et connue des Martiniquais pour être

« le spécialiste de l’uniforme scolaire ». Les Trois

frères, c’est l’appellation du temps de son père Mohamed qui

s’était lancé dans le vêtement dans les années 50-60. Dans les

traces, lui aussi, de son propre père.

L’histoire des Mansour en Martinique remonte en

effet au début du XXe siècle. En 1920, âgé d’une

trentaine d’années, Athier Mansour débarque à Saint-Pierre, après

avoir quitté, seul, la Palestine en bateau dans le but de trouver

du travail… au Panama. Mais en raison d’une panne d’hélice au

cours du voyage, le navire…