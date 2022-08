The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Michèle Silmon Kancel

Mardi 9 Août 2022 – 18h48

La danseuse et chorégraphe Virgin Bewitch organisedu jeudi 11 au vendredi 19 Août de 9h à 12h, une masterclass destinée aux enfants.

Virgin Bewitch danseuse chorégraphe professeur de danse enseigne depuis 2008 au Centre culturel Sonis et depuis cette année au Centre culturel Marie José Albon au Raizet avec sa structure Caribbean Fashion Dance Events. Du jeudi 11 au vendredi 19 Août de 9h à 12h dans le cadre des activités de vacances estivales, le CFDE organise le Street Dancehall Kids Summer Dance master class et plusieurs activités adultes, au programme apprentissage, défoulement et créativité. Le show final de restitution est programmé le vendredi 19 août.Pour les jeunes âgés entre 8 ans et 14 ans.

Centre culturel José Albon Abymes – Infos et Réservations Whatsapp : 0690 71 14 34Lien inscription enfants https://bit.ly/3PXEvNKStreetdancehall Gyal