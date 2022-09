Les métiers du soin et de l’accompagnement appellent au secours

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Face à des difficultés grandissantes et la non reconnaissance des métiers de l’humain et en écho à la mobilisation en Hexagone, les fédérations Fehap et Nexem lancent un cri d’alarme. Aujourd’hui, les professionnels du secteur privé non lucratif pointent du doigt leurs conditions d’évolution et alertent sur les conséquences qui pourraient en découler si rien n’était fait.

« C’est vraiment inédit car c’est une mobilisation des employeurs ! », déclare Joseph Thomé, délégué régional de Nexem*, « Nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés notamment à une insuffisance de valorisation de notre secteur et de notre métier aujourd’hui. Nous souhaitons une reconnaissance de notre secteur pour nos salariés. Notre secteur n’est pas visible. Sans reconnaissance pas de valorisation, et sans cela au final il n’y aura pas de professionnels….



28.09.2022