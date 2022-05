Les oursins noirs menacés par une maladie aux causes inconnues

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Début février est signalée, aux Îles Vierges britanniques, l’apparition d’une maladie mortelle touchant les oursins noirs ou oursins diadèmes. Quelques semaines plus tard, des plongeurs martiniquais font remonter à la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal) des cas d’oursins morts, aux Trois-Ilets, puis progressivement sur presque toute la côte Caraïbe. Un mal aux causes encore inconnues mais qui pourrait provoquer la disparition de ces herbivores, essentiels pour la biodiversité marine.

Les premiers signalements de plongeurs remontent à la fin avril. « Aux Trois-Ilets », précise Sabrina Munier, chargée de mission en écosystèmes marins et littoraux, à la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal) de Martinique. Un peu plus de deux semaines plus tard, des cas ont été répertoriés du côté de Saint-Pierre, de Case-Pilote, des Anses-d’Arlet, du rocher du Diamant ou encore, plus récemment, de Sainte-Luce. « Là globalement, c’est…



