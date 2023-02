Les personnes en situation de handicap ont des droits

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

Par Kristelle APATOUT

[email protected]

Cyril Roule, secrétaire adjoint de la cohésion sociale à la préfecture. • KA

Samedi 11 février, les services de la préfecture, de l’Agence régionale de santé, du conseil départemental et autres ont organisé une demi-journée dédiée au handicap au World trade center à Jarry. Il s’agissait, en ce jour anniversaire de la loi du 11 février 2005 de promouvoir l’accès aux droits pour tous, de sensibiliser le citoyen et de faire connaitre les acteurs et les services existants.