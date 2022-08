Les sargasses, ce fléau qui nous pollue la vie et la santé

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Face aux algues sargasses, l’État et les communes touchées tentent de lutter au mieux. Mais les villes sont souvent dépassées. Le gouvernement intensifie ses efforts financiers et organisationnels pour résoudre, dans l’immédiat, la problématique du ramassage rapide.

Environ 21 000 personnes et 13 communes sont concernées par le fléau des algues sargasses en Martinique. Les émanations des gaz toxiques des sargasses en décomposition sur les côtes causent chez l’être humain des maux de tête, des irritations oculaires et de la gorge, la destruction du matériel électroménager et peut-être même la mort de poissons. « On connaît la toxicité aiguë de l’hydrogène sulfuré, mais on ne connaît pas les effets chroniques (sur le long terme) de ces…