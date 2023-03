Les Ti Chabine sourient, les Marinois triomphent

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

BéBé YOLE. Championnat

Ti Chabine 1 (Megastock) a remporté sa première victoire de la saison. • FG.

La 5e et avant-dernière journée du championnat s’est déroulée dimanche à l’anse Figuier dans le cadre du Grand Prix Sara. Ti Chabine 3 (CFA/Umih Formation Martinique) a remporté la première course, Ti Chabine 1 (Megastock) la seconde mais c’est bien Ti Rotè (Sara Energies Nouvelles) qui remporte son Grand Prix et fait un pas supplémentaire vers le titre.